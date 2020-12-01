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Появилось видео разгрузки компонентов ЗРС С-400 

Вадим Дроздов 24 минуты назад
Зенитная ракетная система С-400 уральского полка ПВО Центрального военного округа была доставлена с полигона Капустин Яр в пункт постоянного базирования. В пункте базирования пройдет полный комплекс работ по обслуживанию и сборке ЗРС. Кадры разгрузки комплектующих С-400 опубликовало на своем официальном сайте Министерство обороны Российской Федерации.
С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в том числе и гиперзвуковых. С-400 была принята на вооружение армии Российской Федерации 28 апреля 2007-го года.
Армия , Видео
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