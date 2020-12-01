В ВВО усовершенствовали методы борьбы с крылатыми ракетами 

Способы борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами усовершенствовали в Восточном военном округе в текущем учебном году, в войсках проведено около 40 тысяч практических занятий по боевой подготовке, сообщает во вторник пресс-служба ВВО.

"В 2020 учебном году в войсках ВВО в ходе боевой подготовки были успешно апробированы новые и усовершенствованы имеющиеся способы борьбы с беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами условного противника. Всего было проведено около 40 тысяч практических занятий, в том числе более 200 учений различного уровня с учетом ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах", — говорится в сообщении.

Как уточнили в округе, во время учений был разработан и успешно внедрен принципиально новый алгоритм борьбы с высокоскоростными целями. Отработаны приемы прикрытия войск от авиабомб, ракет реактивных систем залпового огня.

В штабе Восточного военного округа в Хабаровске по итогам года состоялось заседание Военного совета под руководством командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко . Военнослужащие были награждены орденами, медалями, грамотами. Лучшие воинские части ВВО были удостоены переходящих кубков.