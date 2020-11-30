Авианосец «Нимиц» вошел в Персидский залив

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Авианосная ударная группа ВМС США , возглавляемая атомным авианосцем USS Nimitz (CVN 68) вошла через Ормузский пролив в акваторию Персидского залива, сообщает 30 ноября 5-й флот ВМС США.

Ранее эта группа находилась в Индийском океане, вместе с ВМС Индии, Японии и Австралии участвуя в военно-морских учениях Malabar.

Стоит отметить, что переброска этой авианосной группы в Персидский залив совпала по времени с убийством в иранского ученого Мохсена Фахризаде, руководившего ядерной программой Ирана.