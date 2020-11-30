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Авианосец США «Нимиц» вошел в Персидский залив. На фоне обострения с Ираном 

ИА Regnum 43 минуты назад
Авианосец «Нимиц» вошел в Персидский залив
Фото: Reuters
Авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем USS Nimitz (CVN 68) вошла через Ормузский пролив в акваторию Персидского залива, сообщает 30 ноября 5-й флот ВМС США.
Ранее эта группа находилась в Индийском океане, вместе с ВМС Индии, Японии и Австралии участвуя в военно-морских учениях Malabar.
Стоит отметить, что переброска этой авианосной группы в Персидский залив совпала по времени с убийством в иранского ученого Мохсена Фахризаде, руководившего ядерной программой Ирана.
Ранее представители Пентагона сообщали о том, что в Объединенные Арабские Эмираты с американских баз в Европе также переброшены истребители-бомбардировщики F-16.
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Армия , Пентагон , Австралия , Иран , США , Япония
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