Пилот упавшего индийского МиГ-29К катапультировался

Пропавший пилот истребителя МиГ-29К ВМС Индии , упавшего в Аравийское море в минувший четверг, успел катапультироваться, но до сих пор не найден. Как сообщает в понедельник телеканал NDTV , спустя четыре дня после инцидента на дне были обнаружены обломки двухместного истребителя, при этом катапультное кресло пропавшего пилота-инструктора Нишанта Сингха отсутствует, а значит он покинул самолет.

Второй пилот, стажер, был спасен. По данным телеканала, он сообщил, что видел второй парашют после катапультирования. Самолет при этом находился на небольшой высоте над морем.

ВМС продолжают проводить поисковую операцию в море, а также на берегу. Водолазы ведут поиски с использованием оборудования для сканирования морского дна в районе, где обнаружены остатки самолета.

Палубный истребитель ВМС Индии МиГ-29К потерпел вечером в минувший четверг катастрофу во время ночных учебных полетов над Аравийским морем. Истребитель базировался на индийском авианосце "Викрамадитья". Причины катастрофы устанавливаются.