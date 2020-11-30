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Получить отсрочку от призыва сможет больше россиян 

Парламентская газета 39 минут назад
Больше россиян получат отсрочку от призыва
Фото: АГН МОСКВА
Россияне, ставшие опекунами или попечителями родных братьев или сестёр (как полнородных, так и неполнородных), могут получить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации в мирное время. Соответствующий закон вступит в силу 4 декабря.
Обязательное условие при этом: у маленьких родственников призывников не должно быть другой родни, обязанной по закону их содержать. Также отсрочку предложено предоставлять мужчинам, имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребёнка и более в возрасте до 16 лет.
Сейчас от мобилизации «по семейным обстоятельствам» могут получить отсрочку отцы-одиночки, родители двух и более детей, родители ребёнка-инвалида в возрасте до 3 лет, а также мужчины, имеющие ребёнка и беременную супругу (срок не менее 26 недель).
Кроме того, отсрочка положена людям, постоянно ухаживающим за близкими родственниками, которые в этом нуждаются по состоянию здоровья и при этом не имеют других близких. Эта норма относится к родителям, супругам, братьям и сёстрам, дедушкам и бабушкам, а также усыновителям.
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