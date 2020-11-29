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Российские военные врачи прибыли в Степанакерт 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Российские военные врачи прибыли в Степанакерт
Фото: mil.ru
В Степанакерт прибыло более 60 военных врачей из России, сообщило российское Минобороны.
Ведомство сообщило, что для помощи населению в Степанакерт прибыли «первые подразделения медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа»: военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи. Из Хабаровска в Ереван их доставили самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, далее в Степанакерт медики отправились в составе колонны техники. Колонну сопровождали патрули миротворческого контингента и военной полиции, передает РИА «Новости».
10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. 14 ноября подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию. В этот же день в Степанакерт прибыли первые автобусы с беженцами.
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Армия , Азербайджан , Армения , Ереван , Степанакерт , Хабаровск , Хабаровский Край
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