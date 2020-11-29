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Российские военные заявляют, что противолодочные самолеты РФ при патрулировании строго соблюдают все правила 

BFM.RU и ещё 6 1 час назад
Двенадцатичасовое патрулирование над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и северо-восточной Атлантики провели два дальних противолодочных самолета Ту-142. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Северный флот России.
За время патрулирования самолеты преодолели свыше 7 тысяч километров.

«Полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами», — цитирует агентство сообщение пресс-службы флота.

В субботу, командование ВВС Британии сообщило, что навстречу российским Ту-142 вылетали истребители «Тайфун». По утверждению британских военных, два российских самолета находились в международном воздушном пространстве вблизи Соединенного Королевства.
Британские истребители перехватили самолеты РФ
ВВС Британии назвали полеты российских самолетов «провокационными».

«Чтобы противостоять этой провокационной деятельности и снизить риски, связанные с полетами российских военных самолетов в этом оживленном районе международного воздушного пространства, «Тайфуны» ВВС Великобритании внимательно следили за действиями российских военных самолетов», — говорится в сообщении Королевских ВВС Британии.

Российские боевые самолеты дальней авиации — стратегические Ту-160 и Ту-95МС, а также противолодочные Ту-142 и Ил-38 — регулярно выполняют полеты над водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
В ноябре 2017 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов дальней авиации до уровня, который был при СССР.
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Армия , Видео , Соединенное Королевство , Великобритания , Шотландия
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