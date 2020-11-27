Норвежца выгнали из армии из-за русских корней

Норвежца Мартина Якобсена уволили из Вооруженных сил королевства через пять месяцев после начала службы из-за русской матери и родственников в России, сообщает NRK

Фото: AP Photo / Gero Breloer AP Photo / Gero Breloer

Молодой человек мечтал служить в армии. В январе его приняли в войска после отбора. Но через несколько месяцев Якобсен получил неприятное известие: власти заподозрили его в том, что он мог оказаться шпионом. И основанием для этого стало русское происхождение матери и наличие родственников в России. При этом молодой человек был там два раза в жизни: в два года и в 17 лет. Его мать живет в Норвегии больше 20 лет.

"Чувствую себя так, словно меня заранее обвинили в государственной измене", — признался 20-летний Якобсен.

Он пояснил, что служба в армии сыграла большую роль для его самоопределения.

"Государство как будто сказало мне: ты недостаточно норвежец. А я-то всегда чувствовал себя истинным норвежцем. Это очень горько", — добавил молодой человек.

За последние четыре года около 700 начинающих военных в Норвегии не смогли пройти проверку благонадежности, и многим из них об этом сообщили уже после того, как они заступили на службу.

Уполномоченный по правам человека в Вооруженных силах Норвегии Руаль Линакер раскритиковал то, что молодым людям разрешают начать службу до прохождения проверки.

"Это довольно неприятная ситуация, и нам надо разобраться с нашей системой, придумать более подходящую схему действий", — говорит он.

По новым правилам, вступившим в силу в апреле этого года, к службе в норвежской армии не будут допускать людей, имеющих связи с другими странами.

Ираном, Украиной, Филиппинами, Бразилией, Белоруссией и Мексикой. Как объяснила руководитель отдела кадров и призывного центра Вооруженных сил Гунн Элисабет Хобьёрг, прежде всего новые правила коснутся тех, кто имеет связи с Россией, Китаем

"Часто считается, что эти государства более остальных представляют угрозу для Норвегии и НАТО", — пояснила она.