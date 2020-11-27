«Будут стрелять в спину»: ВСУ о плане по Донбассу

Главком ВСУ генерал Руслан Хомчак заявил, что вернуть Донбасс при помощи военных действий невозможно. На то есть три причины, как военные, так и юридические. Несмотря на это, в Киеве регулярно раздаются призывы к войне.

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Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) не видит военного решения в вопросе возвращения Донбасса. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал Руслан Хомчак, передает издание «Новое время».

«Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также», — подчеркнул он.

Во-первых, применив силу в Донбассе, Киев нарушит международное гуманитарное право, воспрещающее военные действия на территории густонаселенных районов. Во-вторых, украинские военные понесут слишком большие потери, в том числе потому, что «отнюдь не все» жители региона поддерживают ВСУ и будут «стрелять им в спину». Наконец, есть риск вмешательства Российской Федерации, заявил Хомчак.

25 сентября заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Сергей Кривонос заявил, что Украина не сможет одновременно вести войну в Крыму и Донбассе, поэтому страна должна «возвращать» территории иначе.

«Мы четко понимаем, что решать проблему силовым методом Украина не может на данном этапе. Потому что есть проблемы: это, во-первых, война в Донбассе. Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем», — констатировал он.

Замсекретаря СНБО назвал самым надежным вариантом «возвращения Крыма» ужесточение санкций против РФ. «Надо выводить Россию этими санкциями на такой уровень, чтобы [встал] вопрос: или они отдадут Крым, или останутся «без штанов», условно говоря», — сказал Кривонос.

Он также подчеркнул, что Украина должна параллельно усиливать собственную обороноспособность, чтобы «при необходимости действовать силовыми методами».

Власти РФ неоднократно подчеркивали — конфликт на юго-востоке Украины является «внутренним делом» страны. Тем не менее, в начале 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором назвала Россию «страной-агрессором», поскольку Киев считает, что Москва является стороной конфликта в Донбассе.

В 2018 году это закрепили в законе о реинтеграции Донбасса, который признает контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) территории «оккупированными», а Россию, в свою очередь, — «оккупантом». Нововведение также закрепило понятие «российская агрессия».

Тем не менее, даже ОБСЕ подтвердила, что российских военных нет на территории ДНР и ЛНР. Об этом в феврале 2019 года заявил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан.

Весной прошлого года в период предвыборной гонки Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным после «возвращения» Украине Крыма и Донбасса и «потребовать денежных компенсаций» к «уже состоявшемуся» возврату земель.

«Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — сказал Зеленский, изображая себя на встрече с российским лидером.

10 октября 2019 года он заявил, что Киев «не бросит» людей в Донбассе. По его словам, Украина «вернет вместе с территориями» людей, которые живут в этом регионе.