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«Будут стрелять в спину»: ВСУ не собираются атаковать Донбасс

Газета.Ru
54 минуты назад
Главком ВСУ генерал Руслан Хомчак заявил, что вернуть Донбасс при помощи военных действий невозможно. На то есть три причины, как военные, так и юридические. Несмотря на это, в Киеве регулярно раздаются призывы к войне.
«Будут стрелять в спину»: ВСУ о плане по Донбассу
Фото: Газета.ruГазета.ru
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) не видит военного решения в вопросе возвращения Донбасса. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал Руслан Хомчак, передает издание «Новое время».
«Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также», — подчеркнул он.
Во-первых, применив силу в Донбассе, Киев нарушит международное гуманитарное право, воспрещающее военные действия на территории густонаселенных районов. Во-вторых, украинские военные понесут слишком большие потери, в том числе потому, что «отнюдь не все» жители региона поддерживают ВСУ и будут «стрелять им в спину». Наконец, есть риск вмешательства Российской Федерации, заявил Хомчак.
25 сентября заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Сергей Кривонос заявил, что Украина не сможет одновременно вести войну в Крыму и Донбассе, поэтому страна должна «возвращать» территории иначе.
«Мы четко понимаем, что решать проблему силовым методом Украина не может на данном этапе. Потому что есть проблемы: это, во-первых, война в Донбассе. Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем», — констатировал он.
Замсекретаря СНБО назвал самым надежным вариантом «возвращения Крыма» ужесточение санкций против РФ. «Надо выводить Россию этими санкциями на такой уровень, чтобы [встал] вопрос: или они отдадут Крым, или останутся «без штанов», условно говоря», — сказал Кривонос.
Он также подчеркнул, что Украина должна параллельно усиливать собственную обороноспособность, чтобы «при необходимости действовать силовыми методами».
Власти РФ неоднократно подчеркивали — конфликт на юго-востоке Украины является «внутренним делом» страны. Тем не менее, в начале 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором назвала Россию «страной-агрессором», поскольку Киев считает, что Москва является стороной конфликта в Донбассе.
В 2018 году это закрепили в законе о реинтеграции Донбасса, который признает контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) территории «оккупированными», а Россию, в свою очередь, — «оккупантом». Нововведение также закрепило понятие «российская агрессия».
Тем не менее, даже ОБСЕ подтвердила, что российских военных нет на территории ДНР и ЛНР. Об этом в феврале 2019 года заявил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан.
Весной прошлого года в период предвыборной гонки Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным после «возвращения» Украине Крыма и Донбасса и «потребовать денежных компенсаций» к «уже состоявшемуся» возврату земель.
«Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — сказал Зеленский, изображая себя на встрече с российским лидером.
10 октября 2019 года он заявил, что Киев «не бросит» людей в Донбассе. По его словам, Украина «вернет вместе с территориями» людей, которые живут в этом регионе.
«Это наш «план А», — отметил Зеленский, а «план Б» будет — обеспечить всех желающих возможностью жить на подконтрольной Киеву территории Украины».
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