«Тем более что не так давно Северо-Атлантический альянс провел учения, в ходе которых в Румынии были развернуты дальнобойные ракетные системы», — пишет газета, имея ввиду «ракетный сюрприз» в Крыму, который США устроили России, — переброску в ноябре на несколько часов из Германии в Румынию двух машин реактивной системы залпового огня дальнего действия High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).