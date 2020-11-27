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Опубликовано видео начала учений «Путь разведчика» 

Вадим Дроздов 1 час назад
"В отдельной мотострелковой бригаде армейского корпуса Северного флота, дислоцированной в Печенгском районе Мурманской области, началась подготовка сборной команды разведывательных подразделений к конкурсу профессионального мастерства "Отличник войсковой разведки", — говорится на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации.
Комплекс «тропа разведчика» состоит из двадцати двух препятствий, таких как кирпичная стена с проломом, полуразрушенное строение, фасад двухэтажного деревянного здания, динамическая стена, перекрытый участок хода подземных сообщений, проволочный забор на высоких кольях, участок наклонной лестницы и других. Разведывательное подразделение должно пройти их за определённое время в боевой экипировке с оружием и средствами имитации.
Армия , Видео
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