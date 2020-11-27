Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В ВСУ оценили шансы «возвращения» Донбасса военным путем 

Газета.Ru 36 минут назад
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Руслан Хомчак считает, что Киев не в состоянии "вернуть" Донбасс исключительно военным путем. Об этом пишет украинское издание "Новое время".

"Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также", — сказал Хомчак.

Так, генерал перечислил причины невозможности проведения новой военной операции. По его словам, в случае военного столкновения с войсками ДНР и ЛНР украинская армия понесет "серьезные потери". При этом он не исключил риск прямого вмешательства России. Также, как считает Хомчак, операция вынудит Киев нарушить международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов.
Кроме того, украинское командование не исключает "выстрелов в спину" со стороны жителей Донбасса, который не поддерживают официальный Киев, добавил генерал.
В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Киев начал против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.
Газета.Ru: последние новости
Умер самый засекреченный подводник России Умер самый засекреченный подводник России Девять австралийских солдат покончили с собой после публикаций об убийствах в Афганистане Девять австралийских солдат покончили с собой после публикаций об убийствах в Афганистане В Карабах прибыла дополнительная группировка МЧС РФ В Карабах прибыла дополнительная группировка МЧС РФ
Комментарии 28
Армия , Видео , Конфликты , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео заявления Собянина про новогоднюю ночь
02:12
Видео заявления Собянина про новогоднюю ночь
Новости Москвы
Испытания ракеты «Циркон» попали на видео
00:19
Испытания ракеты «Циркон» попали на видео
Армия
Суд над владельцем «Зимней вишни» попал на видео
01:52
Суд над владельцем «Зимней вишни» попал на видео
Происшествия
Встреча военных РФ и Азербайджана попала на видео
00:21
Встреча военных РФ и Азербайджана попала на видео
Армия
Задержание пранкера-мотоциклиста попало на видео
00:57
Задержание пранкера-мотоциклиста попало на видео
Происшествия
Спасенный из ловушки кот попал на видео
00:38
Спасенный из ловушки кот попал на видео
Общество
Видео ссоры из-за русского языка в трамвае Одессы
01:28
Видео ссоры из-за русского языка в трамвае Одессы
В мире
Появилось видео планов России по замене МКС
02:01
Появилось видео планов России по замене МКС
Наука и техника
Мужчина убил жену на улице и попал на видео
01:06
Мужчина убил жену на улице и попал на видео
Происшествия
Появилось видео первого заседания по делу Широкова
02:01
Появилось видео первого заседания по делу Широкова
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение