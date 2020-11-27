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Встреча военных РФ и Азербайджана попала на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
25 ноября в ходе передачи Кельбеджарского района под управление Азербайджана в Нагорном Карабахе произошла встреча российских миротворцев с военными азербайджанской армии на одном из блок-постов, организованном российским миротворческим контингентом.
Ранее сообщалось, что Агдамский район Нагорного Карабаха был передан Вооруженным силам Азербайджана на основании трехстороннего соглашения о прекращении огня. Встреча командования миротворческих сил РФ с военными Азербайджана состоялось в городе Агдам в пятницу, 20 ноября. Изначальной датой введения азербайджанских сил в Кельбаджарский район должно было стать 15 ноября. Однако по просьбе Еревана этот срок перенесли на 25-е, чтобы дать больше времени мирному населению и армии Армении, покидающим эти земли.
Армия , Видео
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