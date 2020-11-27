Оценена опасность Javelin для российских танков

"По нашему мнению, которое сейчас разделяют не только российские, но и зарубежные специалисты, без активной защиты эту проблему не решить. Комплексы активной защиты найдут применение не только для защиты бронетанковой техники, но и других машин", — подчеркнул собеседник агентства.