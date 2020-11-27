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«Ростех» оценил опасность ракет Javelin для российских танков 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Оценена опасность Javelin для российских танков
Фото: Российская Газета
Российский комплекс активной защиты танков "Арена-М" способен перехватывать американские ракеты Javelin и израильские Spike, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"Комплекс ("Арена-М") построен на современной элементной базе, существенно повышены его тактико-технические характеристики. Он способен поражать боеприпасы, летящие с любых направлений. Его возможности настолько высоки, что позволяют перехватывать все современные противотанковые управляемые ракеты, в том числе известные Javelin и Spike, атакующие сверху", — сказал он.

Оздоев отметил, что последние военные действия в Сирии снова подняли вопросы повышения живучести танков на поле боя.

"По нашему мнению, которое сейчас разделяют не только российские, но и зарубежные специалисты, без активной защиты эту проблему не решить. Комплексы активной защиты найдут применение не только для защиты бронетанковой техники, но и других машин", — подчеркнул собеседник агентства.

Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы отказывалась это делать, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны.
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Армия , Оружие
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