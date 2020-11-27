Оценена опасность Javelin для российских танков

Российский комплекс активной защиты танков "Арена-М" способен перехватывать американские ракеты Javelin и израильские Spike, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.
"Комплекс ("Арена-М") построен на современной элементной базе, существенно повышены его тактико-технические характеристики. Он способен поражать боеприпасы, летящие с любых направлений. Его возможности настолько высоки, что позволяют перехватывать все современные противотанковые управляемые ракеты, в том числе известные Javelin и Spike, атакующие сверху", — сказал он.
Оздоев отметил, что последние военные действия в Сирии снова подняли вопросы повышения живучести танков на поле боя.
"По нашему мнению, которое сейчас разделяют не только российские, но и зарубежные специалисты, без активной защиты эту проблему не решить. Комплексы активной защиты найдут применение не только для защиты бронетанковой техники, но и других машин", — подчеркнул собеседник агентства.
Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы отказывалась это делать, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны.