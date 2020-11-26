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СМИ: США направили авианосец в Персидский залив 

РИА Новости и ещё 1 26 ноября 2020
США направили авианосец в Персидский залив
Фото: РИА Новости
США направили авианосец USS Nimitz в Персидский залив на фоне планов сократить число американских военных в Ираке и Афганистане, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в военной сфере.
По данным источника, решение о возвращении авианосца в Персидский залив принято еще до убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, но этот шаг "послужит посланием Тегерану об усилении сдерживания", отмечает телеканал. Наряду с USS Nimitz в регион направятся еще несколько кораблей.
Ранее и.о. министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что численность американского контингента в Афганистане до 15 января сократится с 4,5 до 2,5 тысячи человек, в Ираке — до 2,5 тысячи человек. Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен позже говорил, что нынешний американский президент Дональд Трамп рассчитывает на возвращение войск из Ирака и Афганистана к маю 2021 года.
Ряд СМИ писал, что Пентагону предписано ускорить вывод войск из Афганистана и Ирака до ожидающейся инаугурации нового президента Джо Байдена 20 января.
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Комментарии 1
Армия , В мире , Садоводство , Афганистан , Ирак , Иран , США , Тегеран
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