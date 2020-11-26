США направили авианосец в Персидский залив

США направили авианосец USS Nimitz в Персидский залив на фоне планов сократить число американских военных в Ираке и Афганистане , сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в военной сфере.

По данным источника, решение о возвращении авианосца в Персидский залив принято еще до убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, но этот шаг "послужит посланием Тегерану об усилении сдерживания", отмечает телеканал. Наряду с USS Nimitz в регион направятся еще несколько кораблей.

Ранее и.о. министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что численность американского контингента в Афганистане до 15 января сократится с 4,5 до 2,5 тысячи человек, в Ираке — до 2,5 тысячи человек. Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен позже говорил, что нынешний американский президент Дональд Трамп рассчитывает на возвращение войск из Ирака и Афганистана к маю 2021 года.