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В Карабах прибыла дополнительная группировка МЧС РФ

Газета.Ruиещё 8
10 часов назад
Дополнительная группировка МЧС России прибыла в Нагорный Карабах, чтобы оказать помощь местному населению. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя штаба оперативной группы российского министерства в Карабахе.
В Карабах прибыла дополнительная группировка МЧС РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В ведомстве рассказали, что в регион прибыла сводная группировка МЧС РФ, в состав которой вошли спасатели Ногинского и Тульского спасательных центров и центра "Лидер".
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы.
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