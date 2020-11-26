В Карабах прибыла дополнительная группировка МЧС РФ

Дополнительная группировка МЧС России прибыла в Нагорный Карабах, чтобы оказать помощь местному населению. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя штаба оперативной группы российского министерства в Карабахе.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В ведомстве рассказали, что в регион прибыла сводная группировка МЧС РФ, в состав которой вошли спасатели Ногинского и Тульского спасательных центров и центра "Лидер".