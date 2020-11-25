СМИ заявили об «угрозе третьей мировой» из-за США

Журналист британского таблоида Daily Express Пол Уитерс считает, что действия кораблей ВМС США у границ России могут привести к мировой войне. В своей статье Уитерс напомнил, что 23 ноября в рамках операции НАТО «Атлантическая решимость» в акваторию Чёрного моря зашел эсминец «Дональд Кук», а 24 ноября российскую границу в заливе Петра Великого нарушил эсминец «Джон Маккейн».

По мнению Уитерса, что из-за инцидентов с американскими военными кораблями «обострилась угроза третьей мировой».

Ранее 24 ноября в заливе Петра Великого в Японском море эсминец ВМС США «Джон Маккейн» на два километра зашёл за линию морской границы России. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» сделал предупреждение американскому кораблю, после чего тот отправился в нейтральные воды.

Командование Седьмого флота США заявило, что американский эсминец «Джон Маккейн» не нарушал международно-признанные границы, передаёт телеканал «360». Американские военные моряки отметили, что, с точки зрения США, данная зона «не является частью российских территориальных вод».