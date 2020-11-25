Началась передача Кельбаджарского района Азербайджану 

«С 00.00 25 ноября в соответствии с трехсторонним заявлением президента Российской Федерации, президента Республики Азербайджан и премьер-министра Республики Армения под контролем российских миротворческих сил началась передача Кельбаджарского района Нагорного Карабаха азербайджанской стороне», — цитирует ТАСС Конашенкова.