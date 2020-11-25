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Началась передача Кельбаджарского района Азербайджану 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Началась передача Кельбаджарского района Азербайджану
Фото: РИА Новости
Российские миротворцы контролируют процесс передачи Кельбаджарского района Нагорного Карабаха Азербайджану, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«С 00.00 25 ноября в соответствии с трехсторонним заявлением президента Российской Федерации, президента Республики Азербайджан и премьер-министра Республики Армения под контролем российских миротворческих сил началась передача Кельбаджарского района Нагорного Карабаха азербайджанской стороне», — цитирует ТАСС Конашенкова.

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Нагорный Карабах поблагодарил Россию за содействие в прекращении войны. Кроме того, армянская сторона обязалась передать Азербайджану до 15 ноября Кельбаджарский район (Карвачар), до 20 ноября — Агдамский район, а до 1 декабря — Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Также сообщалось, что власти Азербайджана планируют переименовать два села в Нагорном Карабахе, которые перешли под контроль Баку.
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