«Конвульсии Трампа или жесткое вступление Байдена?»

Читатели польского издания Interia высмеяли инцидент с американским эсминцем "Джон Маккейн", который заплыл в российские воды, но скрылся после предупреждения от военных Тихоокеанского флота.

Пользователь ~salome призвала американских военнослужащих вернуться в собственные воды.

"Зачем они передвигаются так далеко от дома, чего они ищут?" — спросила она.

"Слабоватая вышла демонстрация, раз реагируя на "бесправное" требование россиян, они сразу же дали задний ход. Вошли в чужой двор и сразу же вышли. Почему, если они считают, что у них было право там находиться?" — написал Dyzio.

"Риторический вопрос: это последние конвульсии Трампа или жесткое вступление в игру Байдена?" — спросил Sien.

"Может, какой-нибудь русский эсминец в конце концов решит пройтись в теплых международных водах Мексиканского залива?" — поинтересовался OLAF.

"Если бы нечто подобное сделали россияне, это назвали бы провокацией", — констатировал Zyga.

Он отметил, что американцы зашли в российские территориальные воды и покинули их по первому требованию россиян.

"Что они доказали? Зря потратили топливо, вот и все", — добавил комментатор.

"Нужно топить этих бандитов, а потом спрашивать, зачем они лезут в чужие воды не в своем полушарии", — посоветовал Stary Komuch.

Zorro отметил, что в случае потопления американского корабля России пришлось бы столкнуться с серьезными последствиями.

"Путин, как мы видим, умнее сторонников нападения на американские военные объекты", — подчеркнул пользователь.

Накануне эсминец ВМС США "Джон Маккейн" на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. После получения предостережения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов", американский корабль сразу вышел в нейтральные воды.

Позднее командование Седьмого флота США заявило, что эсминец проводил операцию по обеспечению свободы судоходства. Там сообщили, что США не соглашаются с заявлением России, что залив Петра Великого — это "историческая бухта", согласно международным законам. В заявлении утверждается, что система, согласно которой залив Петра Великого является частью российских территориальных вод, была объявлена властями Советского союза в 1984 году.