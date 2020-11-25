Две бывшие республики СССР получат особый статус в НАТО

Бывший заместитель генсека НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу заявил, что для Украины и Грузии может быть выработан новый статус — «ассоциированных членов» Североатлантического альянса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщает Общественное ТВ Грузии — «Первый канал», Александр Вершбоу напомнил, что этим странам ранее — в 2008 году — было обещано членство в НАТО.

«Но мы не предусмотрели, как можно этого достичь. Возможно, этого можно добиться, создав новый статус — ассоциированных членов для Украины и Грузии», — сказал он.