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Для Украины и Грузии предложили выработать новый статус в НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Две бывшие республики СССР получат особый статус в НАТО
Фото: Reuters
Бывший заместитель генсека НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу заявил, что для Украины и Грузии может быть выработан новый статус — «ассоциированных членов» Североатлантического альянса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщает Общественное ТВ Грузии — «Первый канал», Александр Вершбоу напомнил, что этим странам ранее — в 2008 году — было обещано членство в НАТО.

«Но мы не предусмотрели, как можно этого достичь. Возможно, этого можно добиться, создав новый статус — ассоциированных членов для Украины и Грузии», — сказал он.

В связи с недавним визитом в Тбилиси госсекретаря США Майка Помпео в Грузии продолжают обсуждать возможности усиления военного присутствия США в стране. Грузия и НАТО уже активизировали сотрудничество на Черном море, что выражается в проведении большего числа учений и регулярном посещении портов Батуми и Поти судами НАТО. При этом Грузия до сих пор не получила «План действий по членству в НАТО».
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Армия , В мире , Батуми , Грузия , Поти , США , Тбилиси
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