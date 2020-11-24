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Китай посягнул на российское влияние в Чёрном море 

News.ru 1 час назад
Китай посягнул на российское влияние в Чёрном море
Фото: РИА Новости
По мере того как у Китая растёт интерес к черноморскому региону, между ним и Россией всё чётче проявляются признаки соперничества. Об этом говорится в новом докладе вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI). Исследователи считают, что у стран довольно много поводов для противоречий в данном контексте, несмотря на видимое единство позиций. Расхождения, по этим оценкам, могут свидетельствовать об ограниченности альянса между Москвой и Пекином.
В докладе MEI, который посвящён китайской политике в Чёрном море, говорится, что Пекин усиливает активность в регионе, а это является предметом озабоченности для России. По мнению экспертов, этот район не имеет большого стратегического значения для КНР, однако она рассматривает его как рабочую площадку для своей инициативы «Один пояс — один путь». Именно этим объясняется интерес китайской дипломатии к черноморским и средиземноморским портам.
С помощью программы «Один пояс — один путь» Пекин рассчитывал поддержать экономическую глобализацию, — говорится в исследовании MEI. — В отличие от него, Москва считала, что процесс глобализации находится в упадке после финансового кризиса 2008 года, и сосредоточила свои надежды и усилия на региональной интеграции в вопросах как экономики, так и безопасности.
Это расхождение между китайскими и российскими взглядами на глобализацию проявляется по-разному и касается конкретных экономических императивов, отмечают исследователи. По их словам, Пекин заинтересован провести свои проекты через обширные евразийские территории безопасно и без чрезмерных трудностей.

В конечном итоге это может вступить в противоречие с намерением России восстановить свою власть на постсоветском пространстве и продвигать российскоцентричные договорённости на региональном уровне, — полагают аналитики MEI.

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Они обращают внимание на то, что Китай, к примеру, разделял обеспокоенность России «продвижением НАТО на восток», однако неохотно сопротивлялся западному влиянию в регионе Чёрного моря на деле. Кроме этого, важно и то, как китайские государственные СМИ освещали региональные конфликты. Например, о военном противостоянии с Грузией в 2008 году они сообщали подчёркнуто нейтрально. Китай последовательно воздерживался от любых заявлений, которые можно было бы расценить как политическую поддержку действий Москвы. Так было и в случае присоединения Крыма к России, когда китайская сторона не поддержала и не осудила политику Кремля. Ряд исследователей из КНР даже выступили против того, чтобы называть эту позицию «дружественным нейтралитетом» по отношению к РФ. Это термин, появившийся и активно используемый именно в российской экспертной среде.
Безусловно, и Москва, и Пекин продолжают демонстрировать свою сплочённость в том, что касается противостояния американской политике, однако вполне очевидно, что этот альянс остаётся ограниченным, полагают эксперты, указывая на черноморский пример.
Настороженно к КНР в Чёрном море относится не только российская сторона. Между государствами региона есть совершенно разные подходы к оценке того, что делает Пекин. Так, если Румыния занимает осторожную позицию по этому поводу, отдавая приоритет фондам развития Евросоюза, Болгария активно поощряет укрепление связей с КНР, правда, с переменным экономическим успехом. Грузия и Украина, в свою очередь, рассматривают китайцев в качестве противовеса российскому влиянию. Такая активность не может оставаться незамеченной и структурами ЕС, которые пытаются выработать трезвую позицию по отношению к инвестиционной политике азиатской державы. Не исключено, что эта настороженность пока что остаётся одним из главных факторов, тормозящих продвижение КНР.
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Армия , ЕС , НАТО , Институт Ближнего Востока , Китай , Москва , Пекин
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