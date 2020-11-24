Россия обновит «выжигающее целые гектары» оружие 

Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) системы ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» обновят, сообщают «Известия» , ссылаясь на источники в Минобороны

Согласно информации газеты, модернизация предполагает увеличение боевой мощи, защищенности и дальности стрельбы, а также подключение к «военному интернету». Издание, в частности, отмечает, что новые дальнобойные ракеты позволят «выжигать целые гектары на расстоянии до 15 километров».

«Такие тяжелые огнеметные системы ведут огонь прямой наводкой на переднем крае. С помощью нового оборудования они смогут работать и с закрытых позиций», — сказал газете военный эксперт Виктор Мураховский.

В ноябре «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны, сообщили , что Южный военный округ (ЮВО) первым в России получит новейшие колесные системы ТОС-2 «Тосочка», которые заменят гусенечные ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек».