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Россия обновит «выжигающее целые гектары» оружие 

Lenta.ru 1 час назад
Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) системы ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» обновят, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.
Согласно информации газеты, модернизация предполагает увеличение боевой мощи, защищенности и дальности стрельбы, а также подключение к «военному интернету». Издание, в частности, отмечает, что новые дальнобойные ракеты позволят «выжигать целые гектары на расстоянии до 15 километров».

«Такие тяжелые огнеметные системы ведут огонь прямой наводкой на переднем крае. С помощью нового оборудования они смогут работать и с закрытых позиций», — сказал газете военный эксперт Виктор Мураховский.

В ноябре «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны, сообщили, что Южный военный округ (ЮВО) первым в России получит новейшие колесные системы ТОС-2 «Тосочка», которые заменят гусенечные ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек».
В январе 2018 года в публикации немецкой газеты Stern утверждалось, что «огнемет ТОС-1 — самое страшное оружие России в Сирии», а «его залпы уничтожают бункеры и крепости мятежников».
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Армия , Видео , Виктор Мураховский , Министерство обороны , газета "Известия"
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