Разминирование в Карабахе российскими саперами попало на видео 

В Нагорном Карабахе российские военнослужащие приступили к разминированию территории. Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что в зону проведения миротворческой операции были переброшены более 100 саперов и 13 единиц спецтехники.

Военные специалисты разминируют территорию, по которой пролегают маршруты между миротворческими наблюдательными постами, дорогами, а также на некоторых объектах социального назначения и рядом с населенными пунктами. Практически все обнаруженные боеприпасы транспортируют на полигон и подрывают.