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Нарушение границы: российский корабль пригрозил «Маккейну» тараном 

Газета.Ru 2 часа назад
Нарушение границы: Россия пригрозила «Маккейну» тараном
Фото: ТАСС
Американский эсминец John McCain на 2 км углубился за линию морской границы России, но большой российский противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» остановил его, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что американскому кораблю пригрозили тараном. В прошлом месяце в Китае заявили о нарушении своих границ этим же эсминцем.
Российский большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Виноградов» остановил нарушение госграницы РФ эсминцем американских ВМС John McCain в заливе Петра Великого на Дальнем Востоке, сообщили в Минобороны России.
По информации ведомства, эсминец John McCain, который уже несколько дней находится в Японском море, 24 ноября в 06.17 мск нарушил территориальные воды России, «углубившись за линию морской границы на 2 км». Корабль «Адмирал Виноградов», согласно данным министерства, предупредил американский эсминец по международному каналу связи о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра.
Американский эсминец вторгся в российские воды
Когда предостережение было получено, John McCain вышел в нейтральные воды, отметили военные.
В Минобороны России уточнили, что попыток войти в территориальные воды РФ американский эсминец больше не предпринимал. Вместе с тем БПК «Адмирал Виноградов» продолжает выполнять задачи в непосредственной близости от боевого корабля США.

«Также в этот район направлен корвет Тихоокеанского флота «Совершенный», — указали в военном ведомстве РФ.

Эсминец USS John S. McCain (DDG-56) приписан к военно-морской базе Соединенных Штатов в Йокосуке (Япония). Корабль американского 7-го флота заложили в 1991 году и спустили на воду год спустя. При этом в эксплуатацию его ввели в 1999 году. Длина корабля составляет 153,9 м, ширина — 20,1 м. Корабль способен развивать скорость более 30 узлов. Экипаж — 338 человек.
Свое название эсминец получил в честь двух адмиралов американских ВМС — Джона С. Маккейна-старшего и Джона С. Маккейна-младшего. Они приходятся дедом и отцом сенатору Джону Маккейну, который скончался в августе 2018 года от рака мозга.
Эсминец John McCain уже не первый раз обвиняют во вторжении в территориальные воды другого государства.
В октябре с аналогичной ситуацией столкнулся Китай. Инцидент произошел у архипелага Сиша на Парасельских островах в Южно-Китайском море, говорилось в заявлении официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старшего полковника Чжан Наньдуна.

«9 октября ракетный эсминец ВМС США John McCain без разрешения правительства КНР самовольно вторгся в территориальные воды возле китайских островов Сиша», — отмечалось в заявлении.

Как указал представитель китайского оборонного ведомства, силы морской авиации ВМС НОАК произвели идентификацию американского корабля и передали ему требование немедленно покинуть акваторию. Кроме того, она вели наблюдение за ним.

«США многократно направляли корабли в Южно-Китайское море для демонстрации силы. Они усиливают свое присутствие, грубо нарушают суверенитет Китая, а также вредят его интересам в сфере безопасности, наносят серьезный ущерб миру и безопасности в этом районе. Их полеты и навигация являются демонстрацией гегемонии и военными провокациями в чистом виде», — подчеркивается в заявлении старшего полковника.

Чжан Наньдун тогда заявил, что китайская сторона требует от США немедленно прекратить подобные провокационные действия, а также строго контролировать операции морских и воздушных сил во избежание случайных инцидентов.

«Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами Южно-Китайского моря и акваториями возле них. Расположенные в этом районе силы постоянно принимают меры и делают все необходимые шаги, чтобы твердо защищать государственный суверенитет и безопасность родины, а также решительно отстаивать мир и безопасность в регионе», — констатировал официальный представитель Южной зоны боевого командования НОАК.

В Южно-Китайском море сохраняется напряженность из-за претензий ряда стран региона на архипелаг Спратли и находящиеся по соседству с ним Парасельские острова. Основными фигурантами спора о принадлежности этих территорий выступают Вьетнам и КНР, но частичные или полные претензии на острова и окружающие их воды заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины.
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Армия , Джон Маккейн , Министерство обороны
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