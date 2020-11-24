Эсминец ВМС США нарушил границы России

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение российской границы эсминцем ВМС США, после предупреждения американское судно вернулось в нейтральные воды.
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Как уточнили в министерстве, эсминец «Джон Маккейн» зашел за линию границы на два километра. После этого российский корабль предупредил иностранное судно, что подобные действия недопустимы.
«Адмирал Виноградов» также предупредил о возможности применения «таранного манёвра» для вытеснения нарушителя из территориальных вод.