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Российский корабль остановил нарушение границы эсминцем ВМС США 

RT на русском и ещё 5 1 час назад
Эсминец ВМС США нарушил границы России
Фото: U.S. Navy
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение российской границы эсминцем ВМС США, после предупреждения американское судно вернулось в нейтральные воды.
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Как уточнили в министерстве, эсминец «Джон Маккейн» зашел за линию границы на два километра. После этого российский корабль предупредил иностранное судно, что подобные действия недопустимы.
«Адмирал Виноградов» также предупредил о возможности применения «таранного манёвра» для вытеснения нарушителя из территориальных вод.
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Армия , Войска , Оружие , Джон Маккейн , РИА Новости , США
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