Эсминец ВМС США нарушил границы России

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Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение российской границы эсминцем ВМС США , после предупреждения американское судно вернулось в нейтральные воды.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Как уточнили в министерстве, эсминец «Джон Маккейн» зашел за линию границы на два километра. После этого российский корабль предупредил иностранное судно, что подобные действия недопустимы.

«Адмирал Виноградов» также предупредил о возможности применения «таранного манёвра» для вытеснения нарушителя из территориальных вод.