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Солдаты массово покончили с собой после разоблачений 

Вероника Полынина 1 час назад
Девять солдат покончили с собой после разоблачений
Фото: Reuters
Девять австралийских военных покончили с собой в последние три недели после публикации доклада о военных преступлениях в Афганистане. Об этом пишет Daily Mail.
Такое количество добровольных смертей за столь короткий срок является беспрецедентным в новейшей истории Австралии.
Нет никаких оснований считать, что кто-либо из погибших восьми мужчин и женщины в возрасте от 25 до 50 лет причастен к преступлениям, о которых упоминается в докладе, однако стресс и общественное осуждение могли подтолкнуть военных к самоубийству.

«Я думаю, что некоторые СМИ изображали всех одной краской, и люди забыли о презумпции невиновности — это все вызывало стресс», — заявил изданию Advertiser консультант по психическому здоровью Нил Уоллас.

После этого психиатрическая федерация Австралии обратилась к министрам и следователям с просьбой не забывать о проблемах психического характера и возможных травмах, которые могут нанести общественные расследования.
В докладе, который опубликовал командующий Вооруженными силами Австралии Ангус Кэмпбелл, говорится о 39 убийствах, совершенных австралийскими военными в Афганистане с 2005 по 2016 год. Среди жертв как местные солдаты, так и мирные жители. В докладе приводятся показания более чем 400 свидетелей, эксперты изучили свыше 20 тысяч документов и около 25 тысяч фотографий. Кэмпбелл призвал провести дополнительное расследование по 36 эпизодам убийств и случаев неоправданной жестокости.
Как сообщал «Рамблер», правительство Австралии отправило военный контингент в Афганистан осенью 2001 года. По состоянию на 1 августа 2013 года, численность контингента составляла 1031 военнослужащих, в начале 2020 года контингент не превышал 200 военнослужащих.
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