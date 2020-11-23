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Российский «Терминатор» замечен в Северной Африке 

Российская Газета 1 час назад
Российский «Терминатор» замечен в Африке
Фото: РИА Новости
Российская бронированная техника различных классов традиционно пользуется большой популярностью в Алжире. Например, сухопутные войска имеют один из крупнейших в мире парков основных боевых танков Т-90С.
Они прекрасно зарекомендовали себя в ходе эксплуатации в условиях экстремальной жары и сильной запыленности.
В минувшее воскресенье в Сети опубликовали фотографии БМПТ, которые, как утверждается, сделаны на территории этого государства.
Первая информация о доставке такой боевой машины в Северную Африку появилась еще в конце июня текущего года. Правда, из-за того, что объект был укрыт брезентом, невозможно было точно определить, к какой из двух версий относится этот "Терминатор". Судя по новым изображениям, перед нами вариант на базе Т-90С.
По мнению военных экспертов, БМПТ идеально подходят для применения в пустынной местности. Скорострельные 30-мм пушки 2А42, а также два автоматических гранатомета АГ-17Д могут эффективно уничтожать не только автомобили с различным вооружением, но и бронетранспортеры, боевые машины пехоты, вооруженную РПГ и легкими ПТРК живую силу противника.
При необходимости орудия можно задействовать и для поражения некоторых типов воздушных целей. Для борьбы с танками имеется запас дальнобойных ракет типа "Атака".
БМПТ оборудованы современными прицельными комплексами, имеют мощную защиту, а также обладают хорошей маневренностью на поле боя.
Также известно, что алжирцы успешно эксплуатируют тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек". Кроме того, с помощью российских специалистов они модернизируют свои танки Т-72М1.
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Армия , В мире
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