Российский «Терминатор» замечен в Африке

Российская бронированная техника различных классов традиционно пользуется большой популярностью в Алжире . Например, сухопутные войска имеют один из крупнейших в мире парков основных боевых танков Т-90С.

bmpt-72 TERMINATOR in algeria pic.twitter.com/icizjbSOXX— kimo dial (@kmldial70) November 22, 2020 Они прекрасно зарекомендовали себя в ходе эксплуатации в условиях экстремальной жары и сильной запыленности.

В минувшее воскресенье в Сети опубликовали фотографии БМПТ, которые, как утверждается, сделаны на территории этого государства.

Первая информация о доставке такой боевой машины в Северную Африку появилась еще в конце июня текущего года. Правда, из-за того, что объект был укрыт брезентом, невозможно было точно определить, к какой из двух версий относится этот "Терминатор". Судя по новым изображениям, перед нами вариант на базе Т-90С.

По мнению военных экспертов, БМПТ идеально подходят для применения в пустынной местности. Скорострельные 30-мм пушки 2А42, а также два автоматических гранатомета АГ-17Д могут эффективно уничтожать не только автомобили с различным вооружением, но и бронетранспортеры, боевые машины пехоты, вооруженную РПГ и легкими ПТРК живую силу противника.

При необходимости орудия можно задействовать и для поражения некоторых типов воздушных целей. Для борьбы с танками имеется запас дальнобойных ракет типа "Атака".

БМПТ оборудованы современными прицельными комплексами, имеют мощную защиту, а также обладают хорошей маневренностью на поле боя.