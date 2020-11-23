Обмен пленными в Донбассе зашел в тупик 

Диалог по обмену пленными с Украиной зашел в тупик, говорить о его реальных перспективах преждевременно, заявил глава Министерства иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего . Об этом пишет РИА Новости

По его словам, процесс блокируется украинской стороной. «После обменов в декабре и апреле Украина свои обязательства не выполнила, всячески затягивает не только сам процесс выполнения, но даже предоставления информации о реализации этой нормы, пытается манипулировать этим вопросом, настаивает на том, что необходимо обсуждать следующие даты обмена», — рассказал Дейнего.

Он добавил, что украинская сторона передала некие списки контактной группе, однако их не видели. «К сожалению, диалог зашел в тупик. Прежде всего тем, что Украина приняла постановление, которое полностью блокирует возможность реализации обязательств и, соответственно, реализации самого обмена», — резюмировал политик.

Ранее омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова заявила, что не получала от Украины списка лиц для обмена пленными, а встречные письма игнорируются украинской стороной. Вместе с тем заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил , что осуществить обмен пленными до 15 декабря «абсолютно реалистично», но это зависит от согласия всех сторон.