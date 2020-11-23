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Обмен пленными в Донбассе зашел в тупик 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Обмен пленными в Донбассе зашел в тупик
Фото: РИА Новости
Диалог по обмену пленными с Украиной зашел в тупик, говорить о его реальных перспективах преждевременно, заявил глава Министерства иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, процесс блокируется украинской стороной. «После обменов в декабре и апреле Украина свои обязательства не выполнила, всячески затягивает не только сам процесс выполнения, но даже предоставления информации о реализации этой нормы, пытается манипулировать этим вопросом, настаивает на том, что необходимо обсуждать следующие даты обмена», — рассказал Дейнего.
Он добавил, что украинская сторона передала некие списки контактной группе, однако их не видели. «К сожалению, диалог зашел в тупик. Прежде всего тем, что Украина приняла постановление, которое полностью блокирует возможность реализации обязательств и, соответственно, реализации самого обмена», — резюмировал политик.
Ранее омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова заявила, что не получала от Украины списка лиц для обмена пленными, а встречные письма игнорируются украинской стороной. Вместе с тем заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что осуществить обмен пленными до 15 декабря «абсолютно реалистично», но это зависит от согласия всех сторон.
Крупный обмен произошел в конце декабря 2019 года: Киев получил 76 человек, Донецк и Луганск — 123. Кроме того, в сентябре того же года Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». В Киев, в частности, вернулись задержанные в Керченском проливе моряки и осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Москве передали журналиста Кирилла Вышинского и «ценного свидетеля» по делу о катастрофе малайзийского Boeing Владимира Цемаха.
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Армия , Владимир Цемах , Кирилл Вышинский , Дарья Морозова , Олег Сенцов , Владислав Дейнего , Алексей Резников , Boeing , РИА Новости
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