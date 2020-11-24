«Есть план захвата»: раскрыты планы Киева в Донбассе

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в соцсетях заявил, что планы Киева в отношении Донбасса не предполагают никакого урегулирования конфликта — только захват непокорной территории и её зачистку.
«У Киева нет плана урегулирования в Донбассе. Есть общий план захвата, уничтожения действующих органов власти, широких арестов и "зачистки" Донбасса от сторонников ДНР/ЛНР. Вот и весь "план" Киева. Со времен Порошенко он не изменился. Остальное — пустая риторика и дымовая завеса», — написал он.
Ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал удавкой на шее Украины Минские соглашения, подписанные Петром Порошенко в 2015 году.