«Есть план захвата»: раскрыты планы Киева в Донбассе

«У Киева нет плана урегулирования в Донбассе. Есть общий план захвата, уничтожения действующих органов власти, широких арестов и "зачистки" Донбасса от сторонников ДНР/ЛНР. Вот и весь "план" Киева. Со времен Порошенко он не изменился. Остальное — пустая риторика и дымовая завеса», — написал он.