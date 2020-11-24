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Российский сенатор рассказал о планах Киева в отношении Донбасса 

Свободная пресса и ещё 4 1 час назад
«Есть план захвата»: раскрыты планы Киева в Донбассе
Фото: Reuters
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в соцсетях заявил, что планы Киева в отношении Донбасса не предполагают никакого урегулирования конфликта — только захват непокорной территории и её зачистку.

«У Киева нет плана урегулирования в Донбассе. Есть общий план захвата, уничтожения действующих органов власти, широких арестов и "зачистки" Донбасса от сторонников ДНР/ЛНР. Вот и весь "план" Киева. Со времен Порошенко он не изменился. Остальное — пустая риторика и дымовая завеса», — написал он.

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Армия , Выборы на Украине , Москва и Киев , Петр Порошенко , Леонид Кравчук , Алексей Пушков , Совет Федерации , Киев
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