В Турции оценили угрозу санкций США из-за С-400

«Чевикез дает карт-бланш американскому руководству на отмену покупки С-400, которые мы приобрели для зашиты безопасности Турции. Безопасность нашей страны и защита отечества — не предмет торговли. По этой теме никакой политический торг не приемлем», — написал Челик в Twitter.