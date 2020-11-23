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Испытательный пуск тяжелой ракеты «Ангара» отложили 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Пуск ракеты «Ангара» отложили
Фото: РИА Новости
Второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк в Архангельской области отложен с 28 ноября на несколько дней по техническим причинам, сообщили три источника в ракетно-космической отрасли.

«Пуск перенесен на несколько суток», — сообщил источник РИА «Новости».

Эту информацию подтвердили еще два других источника, один из которых добавил, что причина — техническая, ракету придется возвращать со стартового стола в монтажно-испытательный корпус.
Напомним, в конце декабря 2014 года президент России Владимир Путин принял участие в церемонии первого в истории России испытательного запуска ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту об успешном проведении первого испытательного пуска ракеты-носителя.
«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, в которое входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».
17 ноября 2020 года Шойгу заявил, что космодром Плесецк с 2025 года сможет совершать до 20 запусков ракет-носителей «Ангара» в год.
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Комментарии 1
Армия , Сергей Шойгу , Владимир Путин , РИА Новости , Архангельская Область , Плесецк
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