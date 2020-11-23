Пуск ракеты «Ангара» отложили

Второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк Архангельской области отложен с 28 ноября на несколько дней по техническим причинам, сообщили три источника в ракетно-космической отрасли.

«Пуск перенесен на несколько суток», — сообщил источник РИА «Новости».

Эту информацию подтвердили еще два других источника, один из которых добавил, что причина — техническая, ракету придется возвращать со стартового стола в монтажно-испытательный корпус.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, в которое входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».