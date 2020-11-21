Шойгу прибыл в Ереван для встречи с Пашиняном 

"Сергей Шойгу прибыл в Ереван. Ожидается прибытие министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также вице— премьеров РФ Александра Новака, Алексея Оверчука и других", — уточнили в кабмине.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.