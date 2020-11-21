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Шойгу прибыл в Ереван для встречи с Пашиняном 

Газета.Ru и ещё 8 1 час назад
Шойгу прибыл в Ереван для встречи с Пашиняном
Фото: РИА Новости
Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Ереван в составе межведомственной делегации РФ, 21 ноября состоится встреча членов делегации с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армянское правительство.

"Сергей Шойгу прибыл в Ереван. Ожидается прибытие министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также вице— премьеров РФ Александра Новака, Алексея Оверчука и других", — уточнили в кабмине.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.
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Комментарии
Армия , Политика , Сергей Шойгу , Александр Новак , Алексей Оверчук , Сергей Лавров , Министерство обороны , Азербайджан , Армения , Ереван
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