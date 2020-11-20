Перехватчик уничтожил межконтинентальную ракету

Американская система противоракетной обороны рассчитана на возможность поражения баллистических ракет на трёх основных этапах полета: разгонном, заатмосферном и терминальном. В её состав входят комплексы GMD, MKV, THAAD, Patriot PAC-3, а также корабельная Aegis. В частности, Aegis оснащена противоракетами SM-3, изначально разработанными для перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности.

Мишень была запущена по открытой океанской зоне недалеко от Гавайских островов. Данные целеуказания, необходимые для перехвата цели, были переданы по системе боевого управления на эсминец John Finn типа Arleigh Burke. Боевая информационно-управляющая система Aegis, которой оснащён эсминец, после получения данных целеуказания запустила противоракету, которая успешно поразила мишень.