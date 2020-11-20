Перехватчик уничтожил межконтинентальную ракету

Агентство противоракетной обороны США
(MDA) провело испытания новой противоракеты SM-3 Block IIA перехватом мишени, имитирующей межконтинентальную баллистическую ракету.
Противоракета успешно перехватила цель к северо-востоку от Гавайских островов.
Американская система противоракетной обороны рассчитана на возможность поражения баллистических ракет на трёх основных этапах полета: разгонном, заатмосферном и терминальном. В её состав входят комплексы GMD, MKV, THAAD, Patriot PAC-3, а также корабельная Aegis. В частности, Aegis оснащена противоракетами SM-3, изначально разработанными для перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности.
На протяжении последних нескольких лет американские разработчики занимались созданием версии противоракеты SM-3, способной перехватывать и межконтинентальные баллистические ракеты. Во время прошедших испытаний перехватчика SM-3 Block IIA мишень, имитирующая межконтинентальную баллистическую ракету, была запущена с полигона «Рональд Рейган
» на атолле Кваджалейн, входящем в группу Маршалловых островов.
Мишень была запущена по открытой океанской зоне недалеко от Гавайских островов. Данные целеуказания, необходимые для перехвата цели, были переданы по системе боевого управления на эсминец John Finn типа Arleigh Burke. Боевая информационно-управляющая система Aegis, которой оснащён эсминец, после получения данных целеуказания запустила противоракету, которая успешно поразила мишень.