Вертолёты США вооружат магнитометрами для слежки

Вертолёты MH-60R Seahawk Военно-морских сил США получат канадские детекторы магнитных аномалий MAD-XR для отслеживания передвижений российских и китайских подводных лодок.

Американцы с помощью канадского оборудования объявляют охоту на российские и китайские субмарины.

Американская корпорация Lockheed Martin оборудует палубные противолодочные вертолёты MH-60R Seahawk ВМС США детекторами магнитных аномалий Magnetic Anomaly Detection-Extended Role разработки канадской компании CAE. Магнитометры нужны американским военным для отслеживания подводных лодок потенциального противника — то есть, прежде всего российских и китайских. Решение оснастить вертолёты MH-60R новыми девайсами было принято Пентагоном

Военные руководствовались тем, что «Россия и Китай продолжают разрабатывать и внедрять всё более совершенные подводные лодки и активизировать свою подводную деятельность в Атлантическом и Тихом океанах, а также в Арктическом регионе». MAD-XR представляет собой высокочувствительный магнитометр, предназначенный для определения изменений магнитного поля Земли и используемый в качестве датчика для обнаружения подводных лодок.

Дальность обнаружения аномалий датчиком Magnetic Anomaly Detection-Extended Role составляет 1,2 километра. Магнитометр можно использовать отдельно или с связке с гидроакустическими буями. Противолодочный палубный вертолёт MH-60R Seahawk с опускаемой гидроакустической системой представляет собой модификацию вертолётов SH-60В и SH-60F. Тем временем Россия и Китай занялись совместным проектированием неатомной подводной лодки нового поколения.