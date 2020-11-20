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Американцы вооружат вертолёты магнитометрами для слежки 

Популярная механика 1 час назад
Вертолёты США вооружат магнитометрами для слежки
Фото: САЕ
Вертолёты MH-60R Seahawk Военно-морских сил США получат канадские детекторы магнитных аномалий MAD-XR для отслеживания передвижений российских и китайских подводных лодок.
Американцы с помощью канадского оборудования объявляют охоту на российские и китайские субмарины.
Американская корпорация Lockheed Martin оборудует палубные противолодочные вертолёты MH-60R Seahawk ВМС США детекторами магнитных аномалий Magnetic Anomaly Detection-Extended Role разработки канадской компании CAE. Магнитометры нужны американским военным для отслеживания подводных лодок потенциального противника — то есть, прежде всего российских и китайских. Решение оснастить вертолёты MH-60R новыми девайсами было принято Пентагоном.
Военные руководствовались тем, что «Россия и Китай продолжают разрабатывать и внедрять всё более совершенные подводные лодки и активизировать свою подводную деятельность в Атлантическом и Тихом океанах, а также в Арктическом регионе». MAD-XR представляет собой высокочувствительный магнитометр, предназначенный для определения изменений магнитного поля Земли и используемый в качестве датчика для обнаружения подводных лодок.
Дальность обнаружения аномалий датчиком Magnetic Anomaly Detection-Extended Role составляет 1,2 километра. Магнитометр можно использовать отдельно или с связке с гидроакустическими буями. Противолодочный палубный вертолёт MH-60R Seahawk с опускаемой гидроакустической системой представляет собой модификацию вертолётов SH-60В и SH-60F. Тем временем Россия и Китай занялись совместным проектированием неатомной подводной лодки нового поколения.
Об этом сообщалось в ходе форума «Армия-2020». «В настоящее время мы взаимодействуем с китайской стороной по вопросу совместного проектирования неатомной подводной лодки нового поколения. О сроках завершения работ говорить пока рано», — сказал представитель ФСВТС. Ранее руководитель делегации госкорпорации «Ростех» на выставке Airshow China 2018 Виктор Кладов заявил, что Россия заключила контракт на поставку в Китай оружия в трёх сферах: вода, воздух и земля.
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Комментарии
Армия , Виктор Кладов , Ростех , Пентагон , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , Китай
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