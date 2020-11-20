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В США сравнили силу российских и китайских ВВС 

Профиль 13 минут назад
В США сравнили силу российских и китайских ВВС
Фото: РИА Новости
Командующий Военно-воздушными силами США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Кеннет Уилсбэк рассказал о том, кого он считает наиболее опасным противником в своей зоне ответственности. Американский военный сделал прогноз на ближайшие 10 лет.
По мнению Уилсбэка, в его зоне ответственности наибольшую потенциальную опасность для США представляют ВВС Народно-освободительной армии Китая.

«Я, определенно, рассматриваю ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в качестве лидера, когда речь заходит о противнике в нашей зоне оперативной ответственности. И я не предвижу изменения этого через 10 лет», — цитирует генерала ТАСС.

Американский военный считает, что в Китае в последние 10 лет вложили много средств в модернизацию ВВС. Не обошлось, по его мнению, и без кражи интеллектуальной собственности на Западе. При этом ВВС России, хотя и остается сильным противником, но в настоящее время уступают китайским.

«Считаю, что китайцы обошли россиян. И дело не в том, что россияне являются слабым соперником, они располагают значительным потенциалом. Я лишь считаю, что китайцы обошли их», — заявил Уилсбэк.

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Комментарии
Армия , Войска , ИТАР-ТАСС , Китай , США
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