В США сравнили силу российских и китайских ВВС 

Командующий Военно-воздушными силами США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Кеннет Уилсбэк рассказал о том, кого он считает наиболее опасным противником в своей зоне ответственности. Американский военный сделал прогноз на ближайшие 10 лет.

По мнению Уилсбэка, в его зоне ответственности наибольшую потенциальную опасность для США представляют ВВС Народно-освободительной армии Китая.

«Я, определенно, рассматриваю ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в качестве лидера, когда речь заходит о противнике в нашей зоне оперативной ответственности. И я не предвижу изменения этого через 10 лет», — цитирует генерала ТАСС.

Американский военный считает, что в Китае в последние 10 лет вложили много средств в модернизацию ВВС. Не обошлось, по его мнению, и без кражи интеллектуальной собственности на Западе. При этом ВВС России, хотя и остается сильным противником, но в настоящее время уступают китайским.