Россия открыла пять гуманитарных центров в Карабахе

По указанию министра обороны генерала армии Сергея Шойгу в непризнанном Нагорном Карабахе открылись еще пять гуманитарных центров разминирования, примирения, транспортного обеспечения, медицинского и торгово-бытового обеспечения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной

"Для решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования дополнительно сформированы пять центров", — говорится в сообщении.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.