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Россия открыла еще пять гуманитарных центров в Карабахе 

Газета.Ru и ещё 7 2 часа назад
Россия открыла пять гуманитарных центров в Карабахе
Фото: РИА Новости
По указанию министра обороны генерала армии Сергея Шойгу в непризнанном Нагорном Карабахе открылись еще пять гуманитарных центров разминирования, примирения, транспортного обеспечения, медицинского и торгово-бытового обеспечения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

"Для решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования дополнительно сформированы пять центров", — говорится в сообщении.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
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Армия , Сергей Шойгу , НЦУО РФ , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Армения , Ереван
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