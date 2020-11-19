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Стало известно о конфликте жены Пашиняна с армянским генералом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 44 минуты назад
Бывший руководитель военно-контрольной службы минобороны Армении генерал-полковник Мовсес Акопян прокомментировал сообщения о конфликте между ним и супругой премьер-министра Армении Анной Акопян, которая, как утверждалось, являлась на командный пункт, вход куда посторонних людей был строго воспрещен.
Генерал рассказал «Sputnik Армения», что увидел Анну Акопян на командном пункте: она сидела у монитора и смотрела на запись боя. По его словам, там же находился генерал-лейтенант Самвел Бабаян. При этом, отметил генерал, она не задавала вопросов и ничего не говорила.

«Я сказал: «Не нужно [здесь находиться], здесь мужчины разговаривают, ругаются. Она сказала „хорошо“. Через четыре часа меня вызвали в Ереван к министру обороны. Я приехал с ожиданием, что вернусь в Карабах. Но министр сказал мне, что я больше не должен ехать», — рассказал он.

Жена Пашиняна отправится в Карабах
По словам Акопяна, от имени Пашиняна ему запретили появляться в командном пункте Армии обороны Арцаха.
Генерал показал сообщение, отправленное на номер Пашиняна:

«Прошу меня отправить в Арцах, мое сердце разрывается».

На это сообщение армянский премьер не ответил, говорится в публикации.
Напомним, в конце октября Акопян рассказала, что отряд из 13 женщин, в который входит и сама жена Пашиняна, пройдет военные сборы и отправится в Нагорный Карабах. 6 ноября она сообщила, что первый женский отряд Армении прошел военную подготовку и готов вступить в боевые действия в Нагорном Карабахе.
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны.
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Армия , Видео , В мире , Министерство обороны , ИА Sputnik , Армения , Ереван
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