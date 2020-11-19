Ещё
Далее:
Читайте также:
Любой фильм за "Спасибо"
Любой фильм за "Спасибо" Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Названо число вернувшихся в Карабах беженцев 

Lenta.ru и ещё 3 39 минут назад
Названо число вернувшихся в Карабах беженцев
Фото: РИА Новости
Министерство обороны России назвало число беженцев, вернувшихся в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев. Об этом сообщает РИА Новости.

«За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах обеспечено безопасное возвращение 1199 беженцев, ранее покинувших свои дома из-за боевых действий», — заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Всего с 14 ноября вернулись более трех тысяч жителей, добавил он.
Бои в Карабахе вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. В ходе вооруженных столкновений Баку взял под контроль ряд населенных пунктов.
9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня.
Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых ими позициях, до 1 декабря под контроль Азербайджану передаются еще три района.
Российские миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.
Видео дня. Экс-губернатора Ивановской области обвиняют в хищении 700 млн рублей
Последние новости
В России поменяют порядок выплаты больничных и пособий матерям В России поменяют порядок выплаты больничных и пособий матерям Число случаев заражения коронавирусом в России превысило два миллиона Число случаев заражения коронавирусом в России превысило два миллиона В Минздраве назвали в 12 раз увеличивающий риск смерти при COVID-19 фактор В Минздраве назвали в 12 раз увеличивающий риск смерти при COVID-19 фактор
Комментарии
Армия , Игорь Конашенков , Министерство обороны , Азербайджан , Армения , Ереван
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обвиненный в хищениях экс-губернатор Мень в суде попал на видео
00:14
Обвиненный в хищениях экс-губернатор Мень в суде попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео ареста убившей своих детей москвички
00:22
Опубликовано видео ареста убившей своих детей москвички
Происшествия Криминал
Въехавшее в толпу протестантов авто в Ереване попало на видео
00:19
Въехавшее в толпу протестантов авто в Ереване попало на видео
Происшествия В мире
Момент крушения поезда под Владимиром попал на видео
00:40
Момент крушения поезда под Владимиром попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нападения больной лисы на школьницу в РФ
00:13
Опубликовано видео нападения больной лисы на школьницу в РФ
Происшествия
Открывший огонь из автомата в кафе ставрополец попал на видео
00:28
Открывший огонь из автомата в кафе ставрополец попал на видео
Происшествия
Пассажиры в гневе избили таксиста за отказ везти их
01:00
Пассажиры в гневе избили таксиста за отказ везти их
Происшествия
Появилось видео испытаний «уничтожителя» российских ракет в США
03:19
Появилось видео испытаний «уничтожителя» российских ракет в США
Армия Оружие
Подравшийся с пассажиром водитель автобуса попал на видео
01:26
Подравшийся с пассажиром водитель автобуса попал на видео
Происшествия
Момент падения бетонной плиты на машину попал на видео
00:24
Момент падения бетонной плиты на машину попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение