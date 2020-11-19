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Украина, спасаясь от русских «Варшавянок», дошла до турецкого «Ада» 

Свободная пресса 14 минут назад
Украина дошла до турецкого «Ада»
Фото: defenseimagery.mi
Минобороны Украины готовится укрепить свой военно-морской флот турецкими корветами класса «Ада». О том, что такое решение фактически уже принято, со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщило недавно украинское издание «Оборонный Экспресс» (Defence Express).
Отмечается, что на закупку боевых кораблей у Турции будут потрачены те средства, которые не были израсходованы в рамках гособоронзаказа на 2020 год. Сумма — не уточняется.
С недавних пор Киев и Анкара, действительно, заметно активизировали сотрудничество в военно-промышленной сфере.
Так, в феврале этого года делегация Минобороны «незалежной» посетила Турцию, где, в том числе, обсуждались вопросы строительства для украинских ВМС различных кораблей с учетом возможностей турецких и украинских предприятий. А уже во время октябрьского визита в Анкару президента Украины Зеленского стороны подписали меморандум о намерении начать и имплементировать совместные проекты по созданию боевых кораблей, беспилотников и всех видов турбинных двигателей.
Выбор Киева пал на корветы «Ада». О чем на оборонном форуме 23 октября заявил украинский вице-премьер Олег Урусский.
По его словам, головной корабль этой серии построят в Турции, а другие уже на предприятиях Украины. Это, как он заметил, «принципиальное решение».
Известно, что корветы будут оснащены украинскими газотурбинными силовыми установками производства «Зоря-Машпроект». Все остальное оборудование предоставит турецкая сторона, как и вооружение — американские противокорабельные крылатые ракеты «Гарпун». На каждом из кораблей таких должно быть восемь.
Урусский также сообщил, что в качестве площадки для постройки будущих фрегатов рассматривается николаевский судостроительный завод «Нибулон» — бывший Черноморский судомеханический. Он единственный на данный момент обладает необходимыми мощностями. В целом же ситуацию в национальной кораблестроительной отрасли вице-премьер назвал «критической».
К слову, на том же «Нибулоне» планируется выпускать сторожевые катера для Госпогранслужбы Украины по проекту французской компании ОСЕА. А в перспективе — еще и торпедные катера по договору с Великобританией, на что Лондон ранее предоставил Украине кредит в размере 1,2 млрд фунтов стерлингов, который она должна погасить в течение десяти лет.
Между тем, там же, в Николаеве, уже лет десять ржавеют на стапелях недостроенные украинские корветы проекта 58250, разработанные местными корабелами еще в начале «нулевых». Четыре корвета этого класса должны были пополнить состав военного флота Украины к 2021 году. Но на воду так и не встали.
И теперь Киев мечтает о кораблях турецких…
— Предыдущие контракты, которые Киев заключал с зарубежными странами по поводу корабельного состава, в основном, касались катеров, — комментирует ситуацию военный эксперт, капитан I ранга запаса Сергей Ищенко. — Имеются в виду британские катера, французские и американские «Айленды». Это все средства, пригодные, максимум, для обороны прибрежной зоны, каких-то морских баз, но не более. Они не дают возможности вести боевые действия даже в отдаленных районах Черного моря. Что в Киеве, наверное, осознают.
Поэтому они всегда и говорили о том, что им нужны корабли большего водоизмещения и больших боевых возможностей. Речь даже шла о том, чтобы американцы им предоставили фрегаты типа «Перри».
Но корветы, это как бы максимум, на который они замахивались, когда в 2011 году сами закладывали «Володимир Великий». Даже шапку, я помню, по кругу пускали, говорили, что народ Украины должен сбрасываться на этот первый замечательный корвет. Ничего в итоге не случилось.
«СП»: — Случилось то, что недостроенный корпус «Володимира Великого» летом 2018 года выставили на продажу, в качестве металлолома…
— В любом случае, сейчас им нужны корабли больших возможностей, чем имеющиеся у них катера. Мало того, в первую очередь, нужны противолодочные катера, потому что ничего практически, что в состоянии выполнять противолодочные задачи, у них не осталось вообще.
А Россия на Черном море обзавелась подводными лодками проекта 636 «Варшавянка». Понятно, что эти лодки, оснащенные «Калибрами», представляют для них определенную угрозу — они могут стрелять по территории Украины практически из любого района Черного моря.
Но поскольку они отовсюду достают территорию Украины, то нужны корабли, которые с ними, хотя бы теоретически, в состоянии бороться. А это не «Айленды», это не британские и французские катера. Поэтому корветы, это то, что они хотели бы.
Сами украинцы, почти десятилетие пытавшиеся достроить собственный «Володимир Великий», расписались в своем полном неумении построить хотя бы что-то. Поэтому сейчас договариваются с Турцией.
«СП»: — Почему именно с ней?
— Я думаю, это такой «двухслойный пирог». Потому что одна тема, это чисто военно-технические возможности — что они приобретут или что могут приобрести, если, допустим, у них появятся турецкие корветы.
А вторая, это желание как можно плотнее привязаться к Турции — в особенности, после Карабаха, но не только… Турция — держава с большими амбициями, она находится в регионе, который очень интересует Украину, ведь так же находится Крым. Опять же, Турция оказывает им практически всемерную поддержку, и, конечно, с ней хотелось бы задружиться еще крепче.
Поэтому вторая часть — сугубо политическая и экономическая. Скажем, беспилотники «Байрактар», которые, по сути, переломили ход войны в Карабахе, турки им уже поставляют. Сейчас они рассчитывают и в области кораблестроения наладить контакты.
«СП»: — По силам ли сейчас Украине такие совместные проекты?
— Вот тут у меня есть сомнения. Потому что история с «Володимиром Великим» говорит о том, что возможностей у них никаких нет. Ведь если у них есть деньги покупать корветы у Турции, то значит, у них, теоретически, были деньги, чтобы достроить свой корабль. Но раз они его пускают на иголки, стало быть, технически не в состоянии и это достраивать.
Может быть, имеется в виду, что приедут турецкие инженеры-кораблестроители в Николаев, а украинские будут только сварщики, монтажники и еще кто-то.
Только так, возможно, им удастся наладить производство. Хотя это тоже не факт.
«СП»: — Как так получилось, что Украина, где в советское время строили крейсеры и авианосцы, теперь скупает за безумные деньги бэушные американские катера? А предел мечтаний у нее турецкие корветы.
— Справедливости ради надо сказать, что обвальный процесс в судостроительных, кораблестроительных отраслях шел параллельно — и у них, и у нас.
Фрегаты типа «Адмирал Горшков» мы тоже строили, если мне не изменяет память, с 2006 года, и вот только построили «Горшков» и «Касатонов» за это время. То есть, многое тоже разучились делать.
Мы представляли собой единую кораблестроительную промышленность Советского Союза, и когда с развалом СССР она начала рушиться, она рушилась и на Украине, и у нас. Поэтому это не изолированные процессы.
Другое дело, что Россия опомнилась первой и успела подхватить то, что еще было. Кроме того, в России для этого финансовые возможности больше. Мы все-таки могли что-то вкладывать и вкладывали с середины «нулевых» в отрасль. А Украина такой возможности не имеет до сих пор.
Поэтому очень многие специалисты кораблестроительных украинских предприятий просто переехали в Россию. Например, специалисты «Зоря-Машпроект» работают у нас в Рыбинске. Им предложили в Рыбинске интересную работу, и теперь они делают там российские аналоги николаевских двигателей.
Я не говорю, что все уехали, кто-то, наверное, остался в Николаеве. Но уехали очень многие. Вместе с ними уехали знания, опыт и прочее…
О возможностях украинского кораблестроения можно судить по состоянию ракетного крейсера «Украина», который несколько десятилетий уже стоит у причальной стены судостроительного завода «Имени 61 коммунара». Этот крейсер, ржавый и ободранный, сегодня является символом не только отрасли, но и всей Украины.
«СП»: — Но разве дело только в деньгах? Каждый из шестнадцати американских «Айлендов» обошелся Украине в один миллиард гривен — т.е. на западные образцы средства есть.
— Но это не сопоставимо с тем, что требуется для строительства корабля класса корвет. Таких денег у них нет.
И я думаю, что весь расчет сейчас на то, что удастся так заинтересовать турок (в том числе, и военно-политическим каким-то сотрудничеством, какими-то общими задачами в борьбе с Россией), что они возьмут на себя не только чисто производственные вопросы, но и финансовые тоже. То есть, это может быть та же схема, которую сейчас применяют британцы для постройки своих катеров. Они дают украинцам кредит и в рамках этого кредита сами же строят катера.
Турки тоже могут сейчас выделить Украине кредит и начать строить корветы на турецкие же деньги — частью в Турции, частью — в Николаеве. А новые поколения украинцев будут за это рассчитываться. Тем более что лет десять должно пройти, прежде чем головной корабль будет спущен на воду, не меньше.
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Армия , Сергей Ищенко , Министерство обороны , Анкара , Киев , Турция
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