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В Минобороны рассказали о потенциале комплексов «Искандер» 

РИА Новости и ещё 1 42 минуты назад
Минобороны оценило потенциал «Искандеров»
Фото: РИА Новости
Оперативные ракетно-тактические комплексы "Искандер-М" останутся основным оружием российских Ракетных войск и артиллерии, заявил начальник данного рода войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

"Искандер-М" достаточно долгое время будет соответствовать современным требованиям и останется основным в Ракетных войсках и артиллерии как минимум до 2030 года", — сказал Матвеевский в интервью "Российской газете".

По словам Матвеевского, "Искандер-М" способен применять как аэробаллистические, так и крылатые ракеты. При этом генерал отметил, что модернизационный потенциал комплекса реализован менее чем наполовину.
Матвеевский добавил, что сегодня в России имеется достаточный научный задел для создания новой системы на замену "Искандеру".
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Армия , Михаил Матвеевский , Министерство обороны , "Российская газета" , Астраханская Область
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