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Эксперт: Россия помешала США начать Третью мировую 

Вероника Полынина 29 минут назад
Российское оружие лишило США шансов начать новую мировую войну, считает военный эксперт Яков Кедми.
В комментарии Iton-TV Кедми заявил, что США никогда не вступят в войну, если возникнет опасность ответного удара по их территории. Вашингтон развязывает войну, только если убежден в абсолютном превосходстве над противником. Во времена Карибского кризиса полной убежденности не было, поэтому третьей мировой войны не случилось. Сейчас превосходство очевидно находится на стороне России.

«Возможности России позволяют ей уничтожить США до того, как первые американские ракеты долетят до ее территории. Никогда в истории стратегический перевес не был настолько в пользу РФ. Такого не было даже у США после войны», — заявил Кедми, его слова приводит РИА ФАН.

Предсказана Третья мировая война
При этом он подчеркнул, что Россия не может «безболезненно» атаковать США.

«Но у Штатов сегодня нет возможности начать третью мировую, а у России нет необходимости», — заявил он.

Ранее, как сообщал «Рамблер», чешские разведчики в ежегодном отчете заявили, что от начала Третьей мировой войны мир отделяет «опрометчивый приказ» или «ошибочные инструкции. По их мнению, мировые державы слишком злоупотребляют современными технологиями, с помощью которых могут быть спровоцированы первые боестолкновения.
Комментарии 71
Армия , Видео , Яков Кедми , РИА ФАН
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