Украинских военнослужащих заставят учить английский язык с целью достижения совместимости армии со стандартами НАТО. Сообщение об этом доступно на сайте Министерства обороны.
«Изучение английского языка личным составом является неотъемлемой составляющей внедрения в Вооруженных силах Украины новой военной культуры, основанной на евроатлантических ценностях и принципах», — говорится в сообщении.
Министерство примет новый каталог военных должностей с указанием требований к базовому образованию и уровню знания английского языка.
Также отмечается, что для военных, в достаточной степени владеющих языком, будут организованы курсы исключительно на английском языке.
17 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет получить четкие инструменты и дату дедлайна вступления в Североатлантический альянс.
Курс на вступление в НАТО и Евросоюз закреплен в украинской конституции. Соответствующий закон в феврале 2019 года подписал пятый президент страны Петр Порошенко.