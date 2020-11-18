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Украинских военнослужащих заставят учить английский 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Украинских военнослужащих заставят учить английский
Фото: Lenta.ru
Украинских военнослужащих заставят учить английский язык с целью достижения совместимости армии со стандартами НАТО. Сообщение об этом доступно на сайте Министерства обороны.

«Изучение английского языка личным составом является неотъемлемой составляющей внедрения в Вооруженных силах Украины новой военной культуры, основанной на евроатлантических ценностях и принципах», — говорится в сообщении.

Министерство примет новый каталог военных должностей с указанием требований к базовому образованию и уровню знания английского языка.
Также отмечается, что для военных, в достаточной степени владеющих языком, будут организованы курсы исключительно на английском языке.
17 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет получить четкие инструменты и дату дедлайна вступления в Североатлантический альянс.
Курс на вступление в НАТО и Евросоюз закреплен в украинской конституции. Соответствующий закон в феврале 2019 года подписал пятый президент страны Петр Порошенко.
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Армия , Петр Порошенко , Дмитрий Кулеба , ЕС , НАТО , Киев , США
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