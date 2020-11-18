Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Сквозь облака: МО показало, как проходят полеты Ил-76 при метеоминимуме 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Опубликовано видео полетов Ил-76 при метеоминимуме
Фото: ТК «Звезда»
В тренировках было задействовано около десяти самолетов Ил-76.
В Тверской области прошли тренировочные полеты тяжелых военно-транспортных самолетов ВКС при, так называемом, метеоминимуме. Они выполнялись на малой высоте при низкой облачности, сообщает Министерство обороны РФ.

«Экипажи выполняли полетные задания в условиях нижней границы облаков около 100 метров при видимости порядка двух километров. В таких условиях летчики вынуждены заходить на посадку по приборам, не наблюдая земных ориентиров», — говорится в сообщении.

Были привлечены экипажи с Твери, Сещи, Таганрога, Ульяновска и Оренбурга. Во время полетов отрабатывались задачи по поддержанию уровня натренированности и боеготовности экипажей, подготовке молодых экипажей при «минимуме» погоды, выполнение обязательных проверок по видам летной подготовки, повышение квалификационных разрядов молодого летного состава.
Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.
На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.
Видео дня. Кто из звезд после развода пустился во все тяжкие
ТК «Звезда»: последние новости
Разборку прототипа карабина АКВ-521 показали на видео Разборку прототипа карабина АКВ-521 показали на видео Российские миротворцы приступили к выполнению задач по контролю за выполнением договоренностей о прекращении огня в Карабахе Российские миротворцы приступили к выполнению задач по контролю за выполнением договоренностей о прекращении огня в Карабахе Российские миротворцы, направленные в Карабах, открыли движение через Лачинский коридор Российские миротворцы, направленные в Карабах, открыли движение через Лачинский коридор
Комментарии
Армия , Генрих Новожилов , Министерство обороны , Оренбург , Оренбургская Область , Ростовская Область , Таганрог , Тверская Область , Тверь , Ульяновск , Ульяновская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео истребителя для нового авианосца Китая
02:17
Появилось видео истребителя для нового авианосца Китая
Армия
Опубликовано видео ДТП со скорой, пробитой ковшом экскаватора
00:21
Опубликовано видео ДТП со скорой, пробитой ковшом экскаватора
Происшествия
Появилось видео второго убийцы «колбасного короля» в Истре
01:15
Появилось видео второго убийцы «колбасного короля» в Истре
Происшествия
Выругавшийся в прямом эфире телеведущий попал на видео
00:34
Выругавшийся в прямом эфире телеведущий попал на видео
В мире Общество
Напавшие на полицейских COVID-диссиденты попали на видео
00:36
Напавшие на полицейских COVID-диссиденты попали на видео
Происшествия
«А машина как рванет»: въехавший в толпу водитель попал на видео
00:12
«А машина как рванет»: въехавший в толпу водитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара в 54-этажном небоскребе в Токио
00:51
Опубликовано видео пожара в 54-этажном небоскребе в Токио
Происшествия
Появилось видео с виновником крупной погони в Москве
00:49
Появилось видео с виновником крупной погони в Москве
Происшествия
Ударившая таксиста антимасочница попала на видео
00:38
Ударившая таксиста антимасочница попала на видео
Происшествия
Истребитель для китайского авианосца показали на видео
02:17
Истребитель для китайского авианосца показали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение