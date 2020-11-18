Опубликовано видео полетов Ил-76 при метеоминимуме

В тренировках было задействовано около десяти самолетов Ил-76.

«Экипажи выполняли полетные задания в условиях нижней границы облаков около 100 метров при видимости порядка двух километров. В таких условиях летчики вынуждены заходить на посадку по приборам, не наблюдая земных ориентиров», — говорится в сообщении.

Были привлечены экипажи с Твери, Сещи, Таганрога, Ульяновска и Оренбурга. Во время полетов отрабатывались задачи по поддержанию уровня натренированности и боеготовности экипажей, подготовке молодых экипажей при «минимуме» погоды, выполнение обязательных проверок по видам летной подготовки, повышение квалификационных разрядов молодого летного состава.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.