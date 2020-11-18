НАТО готовит ловушку России

Североатлантический альянс может попытаться заманить в ловушку Черноморский флот (ЧФ) Российской Федерации . Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

Как информирует сетевой ресурс Avia.pro, в НАТО рассматривают вариант с перекрытием Босфора для сил ЧФ. В процитированной публикации говорится, что в случае реализации данного сценария российские надводные корабли и субмарины лишатся «возможности для отправки в другие регионы планеты».

Также отмечается, что в альянсе думают над перекрытием Гибралтара. Это позволит поймать в ловушку еще свыше десятка кораблей РФ, в том числе те, что находятся на базе в сирийском Тартусе, пишут авторы портала.

Ранее американское издание Military Watch констатировало, что ракеты российского комплекса «Искандер» практически нельзя перехватить.