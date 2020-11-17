Украина позвала НАТО в Черное море

Кулеба заявил, что восточному флангу НАТО необходимо как можно больше «взаимодействовать с Украиной и Грузией
». Он отметил, что Украина и Грузия хотят вступить в НАТО и «гарантируют безопасность Европы, в частности Черноморского региона». Кулеба заявил: «Мы все естественные союзники по Черному морю». Он сообщил, что его страна «будет приветствовать все инструменты и форматы усиления присутствия НАТО в регионе Черного моря, которые также будут включать активное привлечение Украины и Грузии», передает РИА «Новости»
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