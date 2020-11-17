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Украина призвала НАТО усилить присутствие в Черном море

Деловая газета "Взгляд"
24 минуты назад
Киев выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Украина позвала НАТО в Черное море
Фото: ТАССТАСС
Кулеба заявил, что восточному флангу НАТО необходимо как можно больше «взаимодействовать с Украиной и Грузией». Он отметил, что Украина и Грузия хотят вступить в НАТО и «гарантируют безопасность Европы, в частности Черноморского региона». Кулеба заявил: «Мы все естественные союзники по Черному морю». Он сообщил, что его страна «будет приветствовать все инструменты и форматы усиления присутствия НАТО в регионе Черного моря, которые также будут включать активное привлечение Украины и Грузии», передает РИА «Новости».
Министр заявил, что привлечение Украины к формату Бухарестской девятки в приемлемом для всех сторон формате оказало бы позитивное влияние на развитие Центральной Европы и «безопасность Черноморского региона». Кулеба призвал рассматривать «Черное море как пространство общей ответственности», причем «независимо от протяженности побережья, возможностей военно-морских сил или объемов торговли».
«Черное море – это наша общая ответственность, и мы все должны быть преданы делу процветания и безопасности региона», – заявил министр иностранных дел Украины, добавив, что есть только одна альтернатива предоставления Киеву плана действий по членству – «это членство Украины в НАТО».
В октябре украинский лидер Владимир Зеленский во время обращения к Верховной раде заявил, что Украина начинает строить две государственные военно-морские базы для защиты Черноморского региона. Кроме того, Украина нашла возле Крыма место для кораблей НАТО и может разрешить Британии построить базу ВМС в Николаевской области.
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