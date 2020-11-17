Украина позвала НАТО в Черное море

Министр заявил, что привлечение Украины к формату Бухарестской девятки в приемлемом для всех сторон формате оказало бы позитивное влияние на развитие Центральной Европы и «безопасность Черноморского региона». Кулеба призвал рассматривать «Черное море как пространство общей ответственности», причем «независимо от протяженности побережья, возможностей военно-морских сил или объемов торговли».