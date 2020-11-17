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Пентагон испытает взаимодействие роботов с людьми 

Популярная механика 1 час назад
Пентагон испытает взаимодействие роботов с людьми
Фото: QinetiQ
Американская компания QinetiQ передала Министерству обороны США первую партию из четырёх лёгких наземных боевых гибридных роботов RCV-L.
Армия США на протяжении нескольких лет занимается разработкой концепции взаимодействия «человек-машина» Manned-Unmanned Teaming. Она предполагает, что роботы и люди смогут действовать совместно при выполнении различных боевых задач. Во время первых испытаний, запланированных на 2022 год, роботы RCV-L, к примеру, будут формировать первую линию наступления, за которой будет следовать пехота.
Разработанные QinetiQ лёгкие наземные боевые роботы RCV-L будут использоваться для испытаний системы взаимодействия роботизированных комплексов с людьми во время боевых операций. В тестах также будут использованы более крупные роботы Textron RCV-M. Робот RCV-L разработан на базе роботизированной платформы EMAV американской компании Pratt Miller, но оснащён системами вооружения и управления с открытой архитектурой производства QinetiQ.
Боевой робот массой три тонны способен передвигаться со скоростью 72 км/ч и нести грузы массой до 3300 килограммов. Робот выполнен довольно компактным, чтобы его можно было перевозить в грузовых отсеках конвертопланов V-22 Osprey или многоцелевых вертолётов CH-47 Chinook. Из вооружения RCV-L оснащён дистанционной управляемой турелью CROWS-J, на которую установлены пулемёт и пусковая установка противотанковых ракет Javelin.
Аппарат также получил мультикоптер HoverFly, управляемый по кабелю. При помощи этого беспилотного летательного аппарата оператор лёгкого наземного гибридного робота может получить лучший обзор. RCV-L также способен действовать в полностью автономном режиме, за исключением применения оружия.
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Армия , Наука и техника , Пентагон
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