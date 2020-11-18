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Минобороны уточнило расположение пунктов миротворцев в Карабахе 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
РФ уточнила расположение миротворцев в Карабахе
Фото: Sputnik
Минобороны РФ "с учетом обстановки" в Нагорном Карабахе уточнило расположение и состав наблюдательных пунктов миротворцев, всего постов 23, сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

"С учетом сложившейся обстановки командованием российского контингента уточнены положение и состав наблюдательных постов. В районе проведения миротворческой операции круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на 23 наблюдательных постах. В северной зоне ответственности выставлено 11 наблюдательных постов и 12 — в южной", — сказал он.

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Армия , Война, Карабах , Игорь Конашенков , Министерство обороны , Азербайджан , Армения , Баку , Степанакерт
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