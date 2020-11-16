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Стало известно о намерении Трампа вывести войска из Афганистана и Ирака 

Lenta.ru 35 минут назад
Трамп решил вывести войска из Афганистана и Ирака
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп до своего ухода с поста главы государства собирается вывести 4,5 тысячи американских из Афганистана и Ирака. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает британское издание The Times.
О таком намерении Трампа известно уже некоторое время. По версии Times, кадровые перестановки в Пентагоне, устроенные главой государства, связаны именно с этими планами. Двумя днями ранее стало известно, что уволенный глава военного ведомства Марк Эспер напоследок высказался против полного вывода войск из Афганистана в тайном письме президенту.
Ранее источник из Министерства обороны США сообщил журналистам о возможном желании Дональда Трампа провести операцию против Ирана после увольнения Эспера. Отмечалось, что Эспер перечил президенту США по вопросу Ирана, опровергая некоторые его высказывания, в том числе после ликвидации 3 января генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
9 ноября сообщалось, что американский лидер отправил Эспера в отставку. Трамп также объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофера Миллера исполняющим обязанности министра обороны.
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Комментарии
Армия , В мире , Марк Эспер , Кристофер Миллер , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон , Национальный центр по борьбе с терроризмом , Афганистан , Ирак , Иран , США
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