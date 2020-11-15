В США рассказали об «экспортном хите» российской оборонки 

Танк Т-90 за тридцать лет службы стал «рабочей лошадкой» российской армии и зарекомендовал себя как чрезвычайно успешный экспортный продукт. Об этом пишет американское военное издание National Interest.

«Представленный в 1992 году, Т-90 представляет собой сочетание проверенных временем и лучших в своем классе характеристик позднесоветских танков. По сути, концепция Т-90 — это попытка оснастить эффективный, надежный и экономичный корпус Т-72 многими передовыми функциями, присущими серии Т-80», — сообщают эксперты.

По их словам, Т-90 может похвастаться трехуровневой системой защиты. Это сварной броневой корпус, композитная броня башни и борта, реактивная броня «Контакт-5». Наконец, есть активная защита — «Штора-1»: комплекс радиоэлектронного подавления и противоракетная система дымовых завес. При весе чуть менее 50 тонн Т-90 легче аналогичного Abrams M1A2.

Т-90 предлагает универсальное вооружение. Это стандартная 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М, способная стрелять несколькими различными типами боеприпасов, управляемые противотанковые ракеты. Пушка поддерживает механизм автоматического заряжания, сокращая численность экипажа до трех человек. Усовершенствованная система управления огнем Т-90 обеспечивает эффективное прицеливание в ночных условиях и на относительно высоких скоростях.

Модификации танка нацелены на разные ценовые сегменты мирового рынка. К примеру, более совершенный и современный Т— 90МС стоит дороже Т-90С.

«Сочетание надежных и доступных характеристик Т-90 сделало его экспортным хитом. Этот танк и множество его модификаций стоит на вооружении десятка развивающихся стран даже спустя 30 лет после своего появления. Это напоминание о том, чего можно достичь с помощью практичности, экономичности и рентабельности». — заключают аналитики National Interest.