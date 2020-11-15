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В Ереван прибыли еще два самолета с российскими миротворцами и БТР 

Lenta.ru и ещё 10 34 минуты назад
В Ереван прибыли еще два самолета с БТР
Фото: РИА Новости
Два самолета Ан-124 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России прибыли на аэродром в Ереване. Об этом сообщается на сайте министерства обороны России.
Грузовые летательные аппараты вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. На них доставили в Армению 10 бронетранспортеров БТР-82А, средства материально-технического обеспечения, а также около 30 военнослужащих подразделений миротворческого соединения. После разгрузки, осмотра и подготовки техники подразделения совершат трехсоткилометровый марш в район сосредоточения в городе Горис.
Первые самолеты с российскими миротворцами отправились в Нагорный Карабах 10 ноября, сразу после совместного заявления лидеров России, Армении и Азербайджана о прекращении боевых действий. Сообщалось, что всего в зону конфликта будут переброшены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и спецтехники.
9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавились на занятых ими позициях. Азербайджан получил контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион вошли российские миротворцы. Подразделения развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.
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Армия , Азербайджан , Армения , Горис , Ереван , Ульяновск , Ульяновская Область
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