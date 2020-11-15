В Ереван прибыли еще два самолета с БТР

Два самолета Ан-124 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России прибыли на аэродром в Ереване . Об этом сообщается на сайте министерства обороны России.

Грузовые летательные аппараты вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. На них доставили в Армению 10 бронетранспортеров БТР-82А, средства материально-технического обеспечения, а также около 30 военнослужащих подразделений миротворческого соединения. После разгрузки, осмотра и подготовки техники подразделения совершат трехсоткилометровый марш в район сосредоточения в городе Горис.

Первые самолеты с российскими миротворцами отправились в Нагорный Карабах 10 ноября, сразу после совместного заявления лидеров России, Армении и Азербайджана о прекращении боевых действий. Сообщалось, что всего в зону конфликта будут переброшены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и спецтехники.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавились на занятых ими позициях. Азербайджан получил контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион вошли российские миротворцы. Подразделения развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.